Zimbabve'de Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

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Zimbabve'de Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti
6 saat önce
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlerde, ABD'den gelen iş adamı James Makamba'nın 30 yaşındaki oğlu Zororo Makamba'nın virüsten hayatını kaybettiğini belirtildi.
Zororo Makamba'da cumartesi Kovid-19 tespit edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:10 Kaynak: AA
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