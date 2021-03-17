Zimbabve'de hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, aldığı hapis cezasının üçte birini tamamlayan mahkumları affettiğini açıkladı.
Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ömür boyu hapis cezası alan mahkumlardan en az 15 yıl hapis yatanların af kapsamına alındığını bildirdi.
Kovid-19 salgınıyla mücadele etmek amacıyla alınan af kararıyla hapis cezasının üçte birini tamamlayan mahkumlar affedildi.
Aftan cinayet, tecavüz, cinsel saldırı, soygun ve kamu düzenini bozan suçları işleyen mahkumlar yararlanamayacak.
Zimbabve'deki 17 bin kişi kapasiteli cezaevlerinde halihazırda 20 binden fazla mahkum bulunuyor.
Ülkede bugüne kadar 36 bin 535 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 1507 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Zimbabve'de Kovid-19'la mücadele kapsamında hapis cezasının üçte birini tamamlayan mahkumlara af getirildi - Son Dakika