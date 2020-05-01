Zimbabve'de Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı uzatıldı - Son Dakika

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı iki hafta daha uzatıldı.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 3 Mayıs'ta sona erecek sokağa çıkma yasağının iki hafta daha uzatıldığını duyurdu.

Mnangagwa, bu süre zarfından dışarıya çıkmak zorunda kalanların maske takması gerektiğini belirtti.

Mnangagwa, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşanan ekonomik zorlukları azaltmak için bu sürede açılmasına izin verilecek iş yerlerine 750 milyon dolarlık teşvik sağlanacağını da açıkladı.

Zimbabve'de şimdiye kadar 40 Kovid-19 vakasına rastlanırken, 4 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.