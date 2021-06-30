Zimbabve'de Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı - Son Dakika

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı, 2 hafta uzatıldı.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, yaptığı açıklamada, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağının 14 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Ülke genelinde 18.00 ile 06.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanacağını kaydeden Mnangagwa, devlet kurumları ve kamu ofislerinde çalışma kapasitelerinin yüzde 40 ile sınırlandırıldığını söyledi.

Mnangagwa, şehirler arası seyahatlerin da yasaklandığını belirterek, Kovid-19 ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edilen ülkelerden gelen yolculara 4 kere test yapılacağını ifade etti.

Zimbabve'de 47 bin 284 Kovid-19 vakası görülürken 1749 kişi hayatını kaybetti.