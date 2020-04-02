Zimbabve'de Kovid-19 salgını nedeniyle 1600'den fazla mahkuma af - Son Dakika

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında 1600'den fazla mahkuma getirildi.

Zimbabve Cezaevleri ve Islah Hizmetleri Sözcüsü Meya Khanyezi, basına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanlığının emriyle ülke genelinde 1680 mahkumun serbest bırakıldığını belirtti.

Bu kararın ülkede Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin bir parçası olduğunu kaydeden Khanyezi, serbest bırakılanlar arasında 53 kadının da bulunduğunu ifade etti.

Khanyezi, aftan yararlananlar arasında şiddet içermeyen suçlular ve ağır hasta olanlar bulunduğunu kaydetti.

Zimbabve'de şimdiye kadar 8 Kovid-19 vakası görülürken, 1 kişi de yaşamını yitirdi.

Etiyopya

Etiyopya, yeni tip koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla yaklaşık 1500 mahkuma daha af çıkardığını duyurdu.

Adalet Bakanı Adanech Abiebie, geçen hafta çıkarılan affın ardından bugün 1500 kişinin daha affedildiğini bildirdi.

Bugüne kadar 29 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, geçen hafta 4 bine yakın mahkum affedilmişti.

Öte yandan, Etiyopya'nın komşusu Eritre, salgından ötürü üç haftalık sokağa çıkma yasağı uygulaması başlattı.