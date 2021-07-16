Zimbabve'de Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da 2 bin 491 yeni vaka ve 86 ölümün gerçekleştiğini bildirdi.
Ölü sayısı ülkede şimdiye kadarki en yüksek günlük rakam oldu.
Toplam vaka sayısının 80 bine yaklaştığı ülkede toplam ölü sayısı da 2 bin 400'ü geçti.
Nüfusu 15 milyon olan ülkede 1 milyondan fazla kişiye tek doz, 610 bin kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.
Kaynak: AA
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