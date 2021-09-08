Zimbabve'de Kovid-19 tedbirleri 2. seviyeye düşürüldü - Son Dakika

Salgın nedeniyle son 24 saatte 10 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı 4 bin 503 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 125 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 125 bin 796'ya yükseldi.

Sosyal ve dini toplantılarda ise en fazla 100 kişi bir araya gelebilecek.

Halkı Kovid-19'a karşı gerekli önlemleri almayı sürdürmeye çağıran Mnangagwa, aşılama faaliyetlerinin ülkenin her köşesinde devam ettiğini vurguladı.

Mnangagwa, yeni seviye tedbirlerin 2 hafta süreyle gözden geçirileceğini, virüsün hala bir tehdit olmaya devam ettiğini hatırlattı.

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