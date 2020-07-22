Zimbabve'de Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 100 bin kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 100 binden fazla kişi gözaltına alındı.



Ulusal basında çıkan haberlere göre, Zimbabve Polis Sözcüsü Paul Nyathi, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 30 Mart'tan bu yana Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 100 binden fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.



Nyathi, ülkede insanların çoğunun artık Kovid-19 yasaklarının uymadığını kaydederek, "Gözaltına alınanların çoğu maske takmadı ve bazılar ise gereksiz dolaşıyordu." dedi.



Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında yarından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.



Ülkede şu ana kadar 1713 Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.