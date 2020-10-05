Zimbabve'de maaş zammını yeterli bulmayan öğretmenler grevde - Son Dakika

Afrika ülkesi Zimbabve'de hükümetin yaptığı maaş zammını yeterli bulmayan öğretmenler greve gitti.

Zimbabve Öğretmenler Derneğinden (ZIMTA) yapılan yazılı açıklamada, öğretmen maaşlarına yapılan yüzde 40'lık zammın yeterli olmadığı değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, "Daha iyi maaş ve ödenekler için (grev) kampanyamızı devam ettiriyor ve üyelerimizi (greve) desteğe çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Hükümet tarafından yapılan öğretmenlerin işten çıkarılmasıyla ilgili tehditleri kınayan ZIMTA, "Yüzde 40'lık göz boyama teklifini reddediyoruz." açıklamasını yaptı.

Grev kararına Zimbabve Ulusal Öğretmenler Birliği (ZINATU) de destek verdi.

Afrika'nın bir zamanlar "tahıl ambarı" olarak adlandırılan ülkesi Zimbabve'de devam eden ekonomik ve siyasi kriz, ülkede iktidar ile muhalefet arasında gerginliklerin yaşanmasına neden oluyor. Ülkede yıllık enflasyon tüketici fiyatları yüzde 785'e çıkarken, ekonomik kriz nedeniyle doktorlar da grev kararı almıştı.