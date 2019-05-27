Zimbabve'de maden kazası: 8 ölü
59 dakika önce
ADDİS Zimbabve'de altın madeninde yaşanan patlamada bir kuyunun çökmesi sonucu en az 8 madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:01 Kaynak: AA
ADDİS Zimbabve'de altın madeninde yaşanan patlamada bir kuyunun çökmesi sonucu en az 8 madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Zimbabve Enformasyon Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Mazowe kasabasındaki Jumbo
Madeni'nde meydana gelen kazada şu ana kadar 8 madencinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.
Açıklamada, kazanın yasa dışı olan madendeki bazı işçilerin kuyuda patlattığı bir dinamitin bitişikteki kuyunun çökmesine yol açması nedeniyle yaşandığı aktarıldı.
Madendeki kazaya ilişikin soruşturma devam ediyor.
Ülkede şubat ayında yaşanan maden kazasında 24 madenci hayatını kaybetmişti.
Beşiktaş'ın Dortmund'dan Kiraladığı Kagawa'dan Ayrılık Mesajı
Hain Saldırıda Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu
11 Haftalık Hamile Olan Hazal Kaya'dan Eşi Ali Atay'la Aşk Pozu
Güldür Güldür'deki Kadına Şiddet Skeci Sosyal Medyayı Salladı