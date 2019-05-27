Son Dakika Haberleri: Zimbabve'de maden kazası: 8 ölü

Zimbabve'de maden kazası: 8 ölü

59 dakika önce

ADDİS Zimbabve'de altın madeninde yaşanan patlamada bir kuyunun çökmesi sonucu en az 8 madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zimbabve'de maden kazası: 8 ölü, System.String[]
ADDİS Zimbabve'de altın madeninde yaşanan patlamada bir kuyunun çökmesi sonucu en az 8 madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Zimbabve Enformasyon Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Mazowe kasabasındaki Jumbo Madeni'nde meydana gelen kazada şu ana kadar 8 madencinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.
Açıklamada, kazanın yasa dışı olan madendeki bazı işçilerin kuyuda patlattığı bir dinamitin bitişikteki kuyunun çökmesine yol açması nedeniyle yaşandığı aktarıldı.
Madendeki kazaya ilişikin soruşturma devam ediyor.
Ülkede şubat ayında yaşanan maden kazasında 24 madenci hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:01 Kaynak: AA
Jumbo, Güncel
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