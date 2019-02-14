Son Dakika Haberleri: Zimbabve'de Madenciler Göcük Altında Kaldı

Zimbabve'de Madenciler Göcük Altında Kaldı

19 dakika önce

Zimbabve'de altın madeninde işçiler toprak altında kaldı.

Zimbabve'de Madenciler Göcük Altında Kaldı, System.String[]
Zimbabve'de altın madeninde işçiler toprak altında kaldı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, ülkenin Kadoma bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda bir altın madeninde kaçak çalıştığı belirtilen 20 ila 40 madenci göçük altında kaldı.

Madencilere ulaşılmaya çalışılıyor.

Zengin yer altı kaynaklarına sahip Zimbabve'de güvenlik önlemi alınmadan veya kaçak şekilde yapılan madencilik faaliyetleri çoğu zaman faciayla sonuçlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:31 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den Avusturya'ya Bozkurt Tepkisi: İlişkilerimize Etkileri Olur Sevgililer Günü Kampanyalarında Lider, Teknolojik Ürünler Oldu

Uçakta Cep Telefonunu Kapatmayan Yolcuya 2 Bin 124 TL Ceza Verilecek Konkordatoya Giren Borçlulardan Alacaklara İlişkin Düzenleme
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 12:50:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zimbabve'de Madenciler Göcük Altında Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]