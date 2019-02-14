Son Dakika Haberleri: Zimbabve'de Madendeki Göçük Nedeniyle 23 Kişi Öldü

Zimbabve'de Madendeki Göçük Nedeniyle 23 Kişi Öldü

1 saat önce

Zimbabve'de altın madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

Zimbabve'de Madendeki Göçük Nedeniyle 23 Kişi Öldü, System.String[]
Zimbabve'de altın madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

Polis Sözcüsü Charity Charamba, "Maden göçüğünde 23 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısının artmasından endişe ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkenin Kadoma bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda, altın madeninde göçük meydana gelmiş ve çok sayıda madenci göçük altında kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:05 Kaynak: AA

Maden, Güncel
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