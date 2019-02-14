Zimbabve'de Madendeki Göçük Nedeniyle 23 Kişi Öldü

Zimbabve'de altın madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

Zimbabve'de altın madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.



Polis Sözcüsü Charity Charamba, "Maden göçüğünde 23 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısının artmasından endişe ediyoruz." ifadesini kullandı.



Ülkenin Kadoma bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda, altın madeninde göçük meydana gelmiş ve çok sayıda madenci göçük altında kalmıştı.

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