Zimbabve'de muhalefet partisi mitingine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika
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Zimbabve'de muhalefet partisi mitingine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü

28.02.2022 18:33
Zimbabve'de muhalefet partisi mitingine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü

Zimbabve'de muhalefet partisi Değişim için Yurttaşların Koalisyonu'nun (CCC) seçim mitingine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Zimbabve'de muhalefet partisi Değişim için Yurttaşların Koalisyonu'nun (CCC) seçim mitingine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

News Zimbabve'nin haberine göre, kesici aletler, demir çubuklar ve taşlarla donatılmış bir grup saldırgan, dün Kwekwe kentinde düzenlenen mitingde muhalefet partisi üyelerine saldırdı.

CCC'den yapılan açıklamada, Mboneni Ncube (35) isimli parti destekçisinin saldırganlar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü, en az 17 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ana muhalefet partisi bu saldırıdan iktidar partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği - Yurtsever Cephe'yi (ZANU-PF) sorumlu tuttu.

ZANU-PF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise yaşanan saldırı kınanarak, "Sorumluların hepsi yasanın tam gazabıyla yüzleşmeli" ifadesi kullanıldı.

Olaylarla ilişkili olduğu şüphesiyle en az 16 kişi gözaltına alındı.

Zimbabve'de 26 Mart'ta düzenlenecek ara seçimler öncesi siyasi tansiyon tırmanıyor.

1980'den beri iktidarda olan ZANU-PF için bu seçim, gelecek yıl düzenlenecek genel seçimler öncesinde kritik önem taşıyor.

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Muhalefet, Seçimler, Zimbabwe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Zimbabve'de muhalefet partisi mitingine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika
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