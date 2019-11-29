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Zimbabve'de nüfusun yarısı gıda güvenliği kriziyle karşı karşıya

6 saat önce

Ekonomik kriz ve kuraklıkla mücadele eden Zimbabve'de nüfusun yüzde 60'ı gıda güvenliği sorunu ile karşı karşıya.

Zimbabve'de nüfusun yarısı gıda güvenliği kriziyle karşı karşıya, System.String[]

Ekonomik kriz ve kuraklıkla mücadele eden Zimbabve'de nüfusun yüzde 60'ı gıda güvenliği sorunu ile karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörü Hilal Elver, Zimbabve'ye 11 günlük ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, 13 milyona yaklaşan nüfusuyla ülkede yaşayanların çoğunun insan eliyle oluşturulan gıda güvenliği sorunu ile karşı karşı olduğunu aktardı.

Zimbabve'nin bir zamanlar Afrika'nın ekmek sepeti olduğunu hatırlatan Elver, "Kırsal alanlarda 5,5 milyondan fazla insan yağış azlığı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle adım adım gıda güvenliği sorunuyla karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.

Şehirlerde ise 2,2 milyon insanın aynı tehlikeyle yüzleştiğini aktaran Elver, temiz su ihtiyacının da yeteri kadar karşılanamadığına dikkati çekti.

BM temsilcisi Elver yolsuzluk, işsizlik, enflasyon ve ekonomik yaptırımlar nedeniyle Zimbabve'deki durumu "korkunç" olarak nitelendirdi.

Elver'e göre ülkedeki krizden en çok kadın ve çocuklar etkilenirken çocukların çoğu yetersiz beslenme nedeniyle zayıf ve bodur kaldı.

Son olarak BM raportörü Elver, Zimbabve hükümeti, partiler ve uluslararası kamuoyuna krizin büyümeden sonlandırılması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:50 Kaynak: AA
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