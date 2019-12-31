Zimbabve'de nüfusun yarısından fazlası açlıkla karşı karşıya - Son Dakika
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Zimbabve'de nüfusun yarısından fazlası açlıkla karşı karşıya

6 saat önce

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de nüfusun yarısından fazlasının açlıkla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Zimbabve'de nüfusun yarısından fazlası açlıkla karşı karşıya, System.String[]

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de nüfusun yarısından fazlasının açlıkla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Zimbabve Direktör Yardımcısı Niels Balzer, yaptığı açıklamada, ülke nüfusunun yarısından fazlasının açlıkla yüz yüze olduğunu belirtti.

Açlık sorununun ülkede yaşanan kuraklıktan kaynaklandığını ifade eden Balzer, ülkedeki açlık sorununun azaltılması için çalışmalar başlatıldığını kaydetti.

WFP, kuraklık ve ekonomik sıkıntısı nedeniyle açlık krizi yaşayan Zimbabve'ye 4,1 milyon kişiye gıda yardımı ulaştıracağını açıklamıştı.

Mevsim yağışlarının azalması nedeniyle tarımsal ürün verimliliğinin düştüğü ve hayvanların telef olduğu kırsal kesimde 5,5 milyon kişi gıda güvenliğine sahip değilken, şehirlerde 2,2 milyon kişi yeterli su ve gıdaya ulaşamıyor.

Elektrik ve suyun belli saatlerde dönüşümlü olarak kullanılabildiği 14 milyon nüfuslu ülkede, ekonomik krizin yol açtığı hiperenflasyon nedeniyle halk gıda ürünlerini almakta zorluk çekiyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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