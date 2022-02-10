Zimbabve'de öğretmenler greve gitti - Son Dakika

Zimbabve'de öğretmenler, maaşlarının artırılması ve dövizle ödenmesi talebiyle grev düzenledi.

Öğretmenlerin grevi, ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süre kapalı kaldıktan sonra bu hafta açılan birçok okulda eğitimin durmasına neden oldu.

Hükümet, yaptığı açıklamada, Zimbabveli çocukları eğitim hakkından mahrum bırakan "haksız bir davranış" olarak nitelendirilen grevi kınadı.

Açıklamada, ayrıca işe gitmeyen öğretmenlerin maaşlarından kesintiler yapılacağı belirtildi.

Maaşları yüksek enflasyon nedeniyle 2018'den bu yana değer kaybeden öğretmenler, maaşlarının tekrar eski seviyesine yükseltilmesini talep ediyor.

Öğretmenler ayrıca maaşlarının bir kısmının dövizle ödenmesini istiyor.

Hükümet ise öğretmen maaşlarına yüzde 20 zam ve ev ile araba alımlarında öğretmenlere sübvansiyon yapılmasını teklif ediyor.