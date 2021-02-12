Zimbabve'de Sağlık Bakanı'nın yolsuzluğunu ortaya çıkaran gazeteciye, Afrika'da gazeteciliği destekleyen örgüt tarafından ödül verildi - Son Dakika

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Sağlık Bakanı Obadiah Moyo'nun yaptığı yolsuzluğu ortaya çıkaran Zimbabveli gazeteci Hopewell Chin'ono'ya ödül verildi.

Chin'ono, Twitter hesabından, The Greenfield People Journalism Prize for Africa tarafından "2020 Bilgilendirilmiş Toplum İçin Halk Gazeteciliği" ödülüne layık görüldüğünü açıkladı.

Kendisinin e-posta ile bilgilendirildiğini aktaran Chin'ono, yolsuzluk nedeniyle görevden alınan Zimbabve Sağlık Bakanı Moyo ile ilgili haberi dolayısıyla ödülü kazandığını aktardı.

Chin'ono, "Afrikalılar tarafından böyle önemli bir kıta ödülüne layık görüldüğüm için memnunum." ifadesini kullandı.

Haberin hazırlanması sürecinde kendisine destek olan gazetecilere de teşekkür eden Chin'ono, vatandaşların da kendisiyle çok önemli bilgiler paylaştığına dikkati çekti.

Chin'ono'nun haberi sonrası Bakan Moyo görevden alınmıştı.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ile ilgili hazırladığı haberiyle Nijeryalı gazeteci David Hundeyin'e de ödül verildi.

Sağlık Bakanı Moyo, koronavirüs salgını sürecinde 60 milyon dolarlık tıbbi malzeme tedarikiyle ilgili yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle geçen yıl temmuz ayında görevden alınmıştı.