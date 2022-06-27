ZHAC tarafından yapılan açıklamada, sendika liderlerinin eylemi geçici olarak erteleme ve sağlık çalışanlarının hizmete devam etmeleri kararı aldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Zimbabwe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zimbabve'de sağlık çalışanları greve ara verdi - Son Dakika

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