Zimbabve'de sağlık çalışanları greve ara verdi - Son Dakika
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Zimbabve'de sağlık çalışanları greve ara verdi

27.06.2022 17:50
Zimbabve'de sağlık çalışanları greve ara verdi

Zimbabve'de düşük maaşlar ve zorlu çalışma koşullarını protesto amacıyla 20 Haziran'da greve çıkan sağlık çalışanları, hükümetle müzakereler kapsamında greve ara verdi.

Zimbabve'de düşük maaşlar ve zorlu çalışma koşullarını protesto amacıyla 20 Haziran'da greve çıkan sağlık çalışanları, hükümetle müzakereler kapsamında greve ara verdi.

Zimbabve hükümetinin yüzde 100 zam teklifini yetersiz bularak reddeden sağlık çalışanları, çatı sağlık sendikası Zimbabve Sağlık Apeks Konseyi (ZHAC) öncülüğünde geçen hafta başından itibaren greve gitme kararı almıştı.

ZHAC tarafından yapılan açıklamada, sendika liderlerinin eylemi geçici olarak erteleme ve sağlık çalışanlarının hizmete devam etmeleri kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, hükümetin iki hafta içerisinde yeterli maaş artışı gerçekleştirmemesi durumunda grevin devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Sağlık çalışanları, enflasyon nedeniyle maaşlarında yüzde 1000'e varan zam ve maaşların dövizle ödenmesini talep ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zimbabve'de sağlık çalışanları greve ara verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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