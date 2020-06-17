Zimbabve'de sağlık çalışanlarından Kovid-19 grevi - Son Dakika

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, sağlık personeli, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yeterli koruyucu araç gereç bulunmadığı ve maaşlarını alamadığı gerekçesiyle grev başlattı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkent Harare'deki Sağlık Hizmetleri Kurulu ofisi önünde toplanan doktor ve hemşireler, yetkilileri protesto ederek greve gitti.

Zimbabve Hemşireler Birliği Başkanı Enock Dongo, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19'a karşı mücadele veren sağlık görevlileri için devlet hastanelerinde eldiven ve maske gibi koruyucu araç gereç bulunmadığını belirtti.

Dongo, ayrıca doktor ve hemşirelerin 4 aydır maaşlarını alamadıklarını, hemşirelerin dün aldıkları bir aylık maaşının da düşürüldüğünü söyledi.

Talepleri yerine getirilene kadar işe gitmeyeceklerini aktaran Dongo, "Kovid-19 krizinin tam ortasındayız ve herhangi bir felakete yol açacak şekilde hareket etmek istemiyoruz fakat maalesef hükümet bizi buna zorluyor." ifadelerini kullandı.

Zimbabve'de şimdiye kadar 391 koronavirüs vakası görüldü, 4 kişi yaşamını yitirdi.