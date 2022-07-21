Zimbabve'de Siber Şehir'in Temeli Atıldı - Son Dakika
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Zimbabve'de Siber Şehir'in Temeli Atıldı

21.07.2022 17:21
Zimbabve'de Siber Şehir'in Temeli Atıldı

HAMPDEN DAĞI (ZİMBABVE), 21 Temmuz (Xinhua) -- Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa (önde) Zimbabve'nin Mashonaland Batı Eyaleti'nde yer alan Hampden Dağı'nda "Siber Şehir" adlı yeni geliştirilen bir altyapı tesisinin resmi temel atma törenine katıldı, 20 Temmuz 2022.

HAMPDEN DAĞI (ZİMBABVE), 21 Temmuz (Xinhua) -- Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa (önde) Zimbabve'nin Mashonaland Batı Eyaleti'nde yer alan Hampden Dağı'nda "Siber Şehir" adlı yeni geliştirilen bir altyapı tesisinin resmi temel atma törenine katıldı, 20 Temmuz 2022. 2,5 milyon metrekare arazi üzerine kurulacak olan Siber Şehir'de, son teknoloji ofis alanları, üst düzey konut alanları, alışveriş merkezleri, eğlence

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Zimbabve'de Siber Şehir'in Temeli Atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zimbabve'de Siber Şehir'in Temeli Atıldı - Son Dakika
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