Son Dakika Haberleri: Zimbabve'de şiddetli kuraklık vahşi yaşamı tehdit ediyor
Son Dakika Güncel Zimbabve'de şiddetli kuraklık vahşi yaşamı tehdit ediyor

Zimbabve'de şiddetli kuraklık vahşi yaşamı tehdit ediyor

8 saat önce

MANA Şiddetli kuraklık ve ekonomik krizle boğuşan Zimbabve'de son 2 ayda susuz kalan ve yeterli beslenemeyen 105 fil telef oldu.

Zimbabve'de şiddetli kuraklık vahşi yaşamı tehdit ediyor, System.String[]

MANA Şiddetli kuraklık ve ekonomik krizle boğuşan Zimbabve'de son 2 ayda susuz kalan ve yeterli beslenemeyen 105 fil telef oldu.

Doğal parklardaki hayvanlara "su kuyuları açmak" için hayvanların yavrularını yurt dışına satmaya başlayan ülkede, vahşi hayvanlar su ve yiyecek bulmak için halkın yaşadığı alanlara girmeye başladı.

Zimbabve Milli Parkları ve Vahşi Yaşam Yönetimi İdaresinin rakamlarına göre, son 2 ayda çoğu Mana ve Hwange milli parklarında yaşayan 105 fil telef oldu.

85 binlik fil nüfusuyla Botsvana'dan sonra dünyada en fazla fili barındıran ülkenin doğal parklarından biri olan Mana Pools Milli Parkı'nda ise iki gölet tamamen kurudu.

Fillerin yanı sıra zebra, su aygırı, impala ve bufalo gibi çeşitli hayvan ve endemik türe ev sahipliği yapan milli parklarda tek umut, yakın zamanda düşmesi beklenen mevsimsel yağışlar.

Yetkililer, mevsimsel yağışlar öncesinde çok daha fazla hayvanın telef olmasından endişe ediyor.

Zimbabve'nin su kuyuları açmak için 30 fil yavrusunu Çin'e satması, geçen ay tartışmalara yol açmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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