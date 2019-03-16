Son Dakika Haberleri: Zimbabve'de Tropikal Hortum 24 Can Aldı

Zimbabve'de Tropikal Hortum 24 Can Aldı

1 saat önce

Zimbabve ile Mozambik sınırındaki bölgede etkili olan kuvvetli yağış ve tropikal hortumda 24 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi kayboldu.

Zimbabve'de Tropikal Hortum 24 Can Aldı, System.String[]
Zimbabve ile Mozambik sınırındaki bölgede etkili olan kuvvetli yağış ve tropikal hortumda 24 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi kayboldu.

Zimbabve Enformasyon Bakanlığı Sekreteri Nick Mangwana yaptığı açıklamada, Chimanimani bölgesinde etkili olan yağış ve tropikal hortum nedeniyle 24 kişinin öldüğünü açıkladı.

Mangwana, hortumda bölgedeki yüzlerce evin çöktüğünü, 40 kişinin kaybolduğunu ve yüzlerce kişinin de yaralandığını söyledi.

Bölgeyi etkisi altına alan kuvvetli yağış ve hortum nedeniyle okulların tatil edildiğini ve yolların kapatıldığını aktaran Mangwana, kaybolan ve mahsur kalanlar için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:14 Kaynak: AA

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