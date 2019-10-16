Son Dakika Haberleri: Zimbabve'de yüz binlerce kamu çalışanı "çalışamaz durumda"
Son Dakika Ekonomi Zimbabve'de yüz binlerce kamu çalışanı 'çalışamaz durumda'

Zimbabve'de yüz binlerce kamu çalışanı "çalışamaz durumda"

4 dakika önce

Ekonomik krizin büyüdüğü Zimbabve'de yüz binlerce kamu çalışanının bağlı olduğu konsey işçilerin artık işe gidemeyecek durumda olduğunu açıkladı.

Zimbabve'de yüz binlerce kamu çalışanı

Ekonomik krizin büyüdüğü Zimbabve'de yüz binlerce kamu çalışanının bağlı olduğu konsey işçilerin artık işe gidemeyecek durumda olduğunu açıkladı.

Zimbabve'de güvenlik ve sağlık hariç tüm kamu çalışanı sendikalarının altında toplandığı Apex Konseyi, basına yaptığı açıklamada, memurların, maaşlarını alamamaları ve yüksek enflasyon nedeniyle çalışamayacak durumda olduğunu duyurdu.

Memurların maaşlarının enflasyon nedeniyle hiçe dönüştüğünü belirten Konsey, çalışanlarının barınma, ulaşım ve yiyecek gibi ihtiyaçlarının artık karşılayamadığını söyledi.

Konsey, hükümeti, işçilerin bu koşullardan ötürü artık "işe gidemeyebileceği" konusunda uyararak, 2018'de 500 ABD dolarına yakın maaş alan bir kişinin maaşının bugün 40 ABD dolarına gerilediğini hatırlattı.

Sendika, memurların maaşlarının ABD dolarına ya da enflasyona göre ayarlanmasını talep etti.

Ülkedeki doktorların yaklaşık bir buçuk aydır sürdürdüğü grev de halen sürüyor.

Uluslararası Para Fonunun verilerine göre, ülkede yıllık enflasyon yüzde 300 dolaylarında.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün açıklamasına göre ise ülkede ihtiyaçlarını karşılayamayan 5,5 milyon kişi gıda yardımına muhtaç durumda.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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