Son Dakika Haberleri: Zimbabve'deki dünyaca ünlü Victoria Şelalesi kuraklık sebebiyle susuz kaldı
Son Dakika Dünya Zimbabve'deki dünyaca ünlü Victoria Şelalesi kuraklık sebebiyle susuz kaldı - Son Dakika Dünya

Zimbabve'deki dünyaca ünlü Victoria Şelalesi kuraklık sebebiyle susuz kaldı

6 saat önce

Afrika kıtasının güneyinde yer alan Zimbabve'de aşırı kuraklıktan dolayı ünlü Victoria Şelalesi kuruma noktasına geldi.

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Afrika kıtasının güneyinde yer alan Zimbabve'de aşırı kuraklıktan dolayı ünlü Victoria Şelalesi kuruma noktasına geldi. Yaklaşık 130 metre yüksekliğinde olan ve manzarası dolayısıyla yerli ve yabancı birçok turistin uğrak noktası olan şelale son yüzyılın en kurak dönemini geçiriyorView on euronews

Zimbabve'deki dünyaca ünlü Victoria Şelalesi kuraklık sebebiyle susuz kaldı

Afrika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:21 
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