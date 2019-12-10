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Zimbabve'deki dünyaca ünlü Victoria Şelalesi kuraklık sebebiyle susuz kaldı
6 saat önce
Afrika kıtasının güneyinde yer alan Zimbabve'de aşırı kuraklıktan dolayı ünlü Victoria Şelalesi kuruma noktasına geldi.
Afrika kıtasının güneyinde yer alan Zimbabve'de aşırı kuraklıktan dolayı ünlü Victoria Şelalesi kuruma noktasına geldi. Yaklaşık 130 metre yüksekliğinde olan ve manzarası dolayısıyla yerli ve yabancı birçok turistin uğrak noktası olan şelale son yüzyılın en kurak dönemini geçiriyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:21
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