Son Dakika Haberleri: Zimbabve'deki Hortumda Ölü Sayısı 31'e Yükseldi

Zimbabve'deki Hortumda Ölü Sayısı 31'e Yükseldi

22 dakika önce

Zimbabve ile Mozambik sınırındaki bölgede etkili olan kuvvetli yağış ve tropikal hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e çıktığı bildirildi.

Zimbabve'deki Hortumda Ölü Sayısı 31'e Yükseldi, System.String[]
Zimbabve ile Mozambik sınırındaki bölgede etkili olan kuvvetli yağış ve tropikal hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e çıktığı bildirildi.

Chimanimani bölgesinde etkili olan yağış ve tropikal hortum nedeniyle ölü sayısının 24'ten 31'e yükseldiği, 60 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Zimbabve Enformasyon Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken sabırlı olalım. İnsan kaybını önleyemeyiz. Hortumda 31 Zimbabveliyi kaybettik." ifadeleri yer verildi.

Hortumda bölgedeki yüzlerce evin çöktüğü, 200'den fazla öğrencinin mahsur kaldığı, yüzlerce kişinin yaralandığı kaydedildi.

Zimbabve Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışın salı gününe kadar devam edeceğini ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:12 Kaynak: AA

Mozambik, Güncel
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