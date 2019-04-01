Son Dakika Haberleri: Zimbabve'deki Idai Kasırgası'ndan 20 Bin Mülteci Etkilendi

Zimbabve'deki Idai Kasırgası'ndan 20 Bin Mülteci Etkilendi

1 saat önce

Zimbabve'de meydana gelen kasırga ve sel felaketlerinden en az 20 bin mültecinin etkilendiği bildirildi.

Zimbabve'deki Idai Kasırgası'ndan 20 Bin Mülteci Etkilendi, System.String[]
Zimbabve'de meydana gelen kasırga ve sel felaketlerinden en az 20 bin mültecinin etkilendiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Zimbabve Temsilcisi Robert Tibagwa, başkent Harare'de yaptığı açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan Idai Kasırgası ve şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle Tongogara kampında en az 20 bin kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Tibagwa, "Bölgede yaşanan felaket nedeniyle Tongogara kampında en az 20 bin kişi etkilendi, bunlardan 5 bin 300'ü, bin 60 evin zarar görmesi sonucunda etkilendi." ifadelerini kullandı.

Mültecilerin temiz sudan mahrum kaldığını ifade eden Tibagwa, Zimbabve hükümetine kasırga ve selden zarar görenler için acil ihtiyaç malzemeleri dağıttığını kaydetti.

Ülkede mart ayının ortasında meydana gelen, 1 milyondan fazla kişiyi etkileyen Idai Kasırgası ve seller nedeniyle 150'den fazla insan hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:24 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İmamoğlu 9'uncu Kez Kameralar Karşısına Çıkıp Kazandığını Söyledi Son Dakika! AK Parti İl Başkanı: İstanbul'da Seçimi Kazandık, Hayırlı Olsun Belediye Başkanlığı Koltuğuna 4 Kadın Aday Oturacak AK Parti, Ankara'daki Seçim Sonuçlarına İtiraz Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 05:34:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zimbabve'deki Idai Kasırgası'ndan 20 Bin Mülteci Etkilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]