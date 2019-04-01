Son Dakika Haberleri: Zimbabve'deki Idai Kasırgası ve Seller

Zimbabve'deki Idai Kasırgası ve Seller

54 dakika önce

Zimbabve'de kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a çıktı.

Zimbabve'deki Idai Kasırgası ve Seller, System.String[]
Zimbabve'de kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a çıktı.

Yerel Yönetim Bakanı July Moyo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan Idai kasırgası ve şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölü sayısının 189'dan 299'a yükseldiğini belirtti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), afette 329 kişinin kaybolduğunu, arama-kurtarma çalışmalarına devam edildiğini açıklamıştı.

Ülkede martın ortasında meydana gelen Idai kasırgası ve sellerden 1 milyondan fazla kişi etkilenmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:01 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya İşçi Kabul Edilmeyecek Ülkeler Listesinden Türkiye'yi Çıkardı AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul Açıklaması: 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza Yazılmalı Son Dakika! Anadolu Ajansı Türkiye'de Sandıkların Yüzde Yüzünü açıkladı: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu 23 Bin 945 Oyla Önde Olcan Adın'ın Seçim Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 20:55:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zimbabve'deki Idai Kasırgası ve Seller
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]