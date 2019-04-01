Zimbabve'deki Idai Kasırgası ve Seller
54 dakika önce
Zimbabve'de kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a çıktı.
Zimbabve'de kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a çıktı.
Yerel Yönetim Bakanı July Moyo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan Idai kasırgası ve şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölü sayısının 189'dan 299'a yükseldiğini belirtti.
Öte yandan Birleşmiş Milletler
(BM
), afette 329 kişinin kaybolduğunu, arama-kurtarma çalışmalarına devam edildiğini açıklamıştı.
Ülkede martın ortasında meydana gelen Idai kasırgası ve sellerden 1 milyondan fazla kişi etkilenmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:01 Kaynak: AA
Japonya İşçi Kabul Edilmeyecek Ülkeler Listesinden Türkiye'yi Çıkardı
AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul Açıklaması: 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza Yazılmalı
Son Dakika! Anadolu Ajansı Türkiye'de Sandıkların Yüzde Yüzünü açıkladı: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu 23 Bin 945 Oyla Önde
Olcan Adın'ın Seçim Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı!