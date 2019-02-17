Son Dakika Haberleri: Zimbabve'deki Maden Göçüğü

Zimbabve'deki Maden Göçüğü

52 dakika önce

Zimbabve'de altın madeninde geçen hafta meydana gelen göçükte 24 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Zimbabve'deki Maden Göçüğü, System.String[]
Zimbabve'de altın madeninde geçen hafta meydana gelen göçükte 24 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Maden Bakan Yardımcısı Polite Kambamura, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadoma bölgesindeki altın madeninde aşırı yağışlar nedeniyle en az 50 kişinin enkaz altında kaldığını hatırlattı.

Arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin kurtarıldığını söyleyen Kambamura, "Enkazdan 24 kişinin cesedine ulaşıldı." dedi.

Kambamura, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:26 Kaynak: AA

Maden, Güncel
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