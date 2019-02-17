Zimbabve'deki Maden Göçüğü
52 dakika önce
Zimbabve'de altın madeninde geçen hafta meydana gelen göçükte 24 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.
Zimbabve'de altın madeninde geçen hafta meydana gelen göçükte 24 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Maden
Bakan Yardımcısı Polite Kambamura, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadoma bölgesindeki altın madeninde aşırı yağışlar nedeniyle en az 50 kişinin enkaz altında kaldığını hatırlattı.
Arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin kurtarıldığını söyleyen Kambamura, "Enkazdan 24 kişinin cesedine ulaşıldı." dedi.
Kambamura, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:26 Kaynak: AA
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