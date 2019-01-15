Zimbabve'deki Protestolarda 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Zimbabve'de akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için düzenlenen eylemler sırasında çıkan olaylarda, biri polis memuru olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Zimbabve'de akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için düzenlenen eylemler sırasında çıkan olaylarda, biri polis memuru olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.



Eylemler sırasında Makoni bölgesinde bir polis karakolunun yakıldığı, çevrede birçok noktaya zarar verildiği belirtildi. Kadoma'daki eylemlerde de siyasi parti Zanu PF'nin de ofisinin yakıldığı belirtiliyor.



Olaylar Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın akaryakıta yüzde 150 zam yapılacağı açıklamasının ardından başlamıştı. - Zimbabve

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