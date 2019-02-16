Son Dakika Haberleri: Zimbabve'den Maden Faciası İçin Yardım Çağrısı

Zimbabve'den Maden Faciası İçin Yardım Çağrısı

1 saat önce

Zimbabve'de altın madeninde mahsur kalan 50'den fazla işçinin kurtarılmasına dair ümitler giderek azalırken hükümetten madende öldüğü düşünülen işçilerin cesetlerinin çıkarılması için maddi yardım çağrısında bulundu.

Zimbabve'den Maden Faciası İçin Yardım Çağrısı, System.String[]
Zimbabve'de altın madeninde mahsur kalan 50'den fazla işçinin kurtarılmasına dair ümitler giderek azalırken hükümetten madende öldüğü düşünülen işçilerin cesetlerinin çıkarılması için maddi yardım çağrısında bulundu.

Zimbabve'de yasadışı işletilen bir altın madeni su basması nedeniyle en az 50 madencinin ölmüş olmasından korkuluyor. Yoğun yağışın çıkışları kapaması nedeniyle yetkililer, suyu dışarı pompalamak ve büyük bir ihtimal ile ölmüş olan işçilerin cesetlerini en azından yüzeye çıkarmak için yardım talep ediyor.

Yerel İşler Bakanı July Moyo yaptığı açıklamada, madende yaşamlarından umutları kesilen en az 50 madencinin cesetlerine ulaşılması için 177 bin euro'ya ihtiyaçları olduğunu, bu rakamı bulabilmek için yardıma ihtiyaçları duyduklarını söyledi.

Bakan Moyo yıllardır yıkıcı bir finansal ve ekonomik kriz altında bulunan Zimbabve'e yardım edecek herkese ise, "paranın en iyi şekilde kullanılacağına söz veriyoruz" şeklinde güvence verdi. - HARARE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:30 Kaynak: İHA

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