Son Dakika Haberleri: Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa Rusya'da

Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa Rusya'da

43 dakika önce

Zimbabve'de protestolar etkili bir şekilde devam ederken, Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa dün Rusya'ya geldi.

Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa Rusya'da, System.String[]
Zimbabve'de protestolar etkili bir şekilde devam ederken, Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa dün Rusya'ya geldi.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkesinde protestolar başlamadan önce planlandığı üzere dün Rusya'ya geldi. Rusya'dan kredi almayı düşündüğünü ifade eden Mnangagwa ayrıca ekonomik olarak zarar görmüş ülkesi için yatırım yapmak amacıyla İsviçre'nin Davos kentine gitmeden önce Kazakistan, Belarus ve Azerbaycan'ı ziyaret etmeyi planlıyor. Mnangagwa'nın yokluğunda Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga, ülkenin yönetiminden sorumlu olacak.

Protestolar devam ediyor

Zimbabve'de dün gerçekleştirilen protestolarda 24 kişi yaralandı, 5 kişi ise hayatını kaybetti. Zimbabve İnsan Hakları Doktorları Birliği, 13 protestocunun Pazartesi günü ateşli silahla yaralanması nedeniyle tedavi edildiğini söyledi. Harare merkezli bir gazete olan NewsDay, gösteriler sırasında yaralananların sayısının 24'e kadar çıktığını bildirdi.

Protestolar, hükümetin yakıt üzerindeki vergileri artırma kararından sonra Zimbabve'nin başkenti Harare'de başlamış Bulawayo şehrine ve bazı küçük kasabalara yayılmıştı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:46 Kaynak: İHA

Politika
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