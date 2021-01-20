Zimbabve Dışişleri Bakanı Moyo, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Zimbabve Tarım Bakanı Perence Shiri ile Manicaland Eyaleti İl İşleri Bakanı Ellen Gwaradzimba da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan 61 yaşındaki Moyo'nun, bir süredir tedavi gördüğü başkent Harare'deki hastanede öldüğünü aktaran Musvere, konuyla ilgili detaylı açıklama yapmadı.

İletişim, Tanıtım ve Yayın Bakanı Jenfan Musvere, yaptığı açıklamada, "Bakan Sibusiso Moyo hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

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