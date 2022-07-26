Zimbabve, dolarla mücadele için "altın para" bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Zimbabve, dolarla mücadele için "altın para" bastı

26.07.2022 12:09
Zimbabve, dolarla mücadele için "altın para" bastı

Zimbabve, dolara karşı yerli para birimini güçlendirmek için altından madeni para bastı.

Zimbabve, dolara karşı yerli para birimini güçlendirmek için altından madeni para bastı.

Zimbabve Merkez Bankası, her biri bir ons (31,1 gram) altın içeren 2 bin altın paranın bankalara dağıtıldığını duyurdu.

Yüksek enflasyondan ötürü halkın yerel para birimini kullanmaktan kaçındığı ülkede, yeni altın paraların ticaretteki likit ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

İsteyenlerin bankada ya da evde tutabileceği altın paralar, Zimbabve'de üretiliyor.

Paralara kendi değerleri dışında üretim maliyeti olarak yüzde 5'lik bir pay daha eklendi.

Faiz oranlarının yüzde 200'e ulaştığı ülke, enflasyondan ötürü yıllardır paradan sıfır atmak ya da yeni banknotlar basma yoluna başvuruyordu.

Zimbabve, 2020 yılında 19 ton, 2021 yılında ise 30 ton altın üretimi yapmıştı.

YORUMLAR
500
Başkan Büyükakın: 'Terör örgütlerinin maşaları içeriden dışarıdan seslerini yükseltiyorlar' Başkan Büyükakın: 'Terör örgütlerinin maşaları içeriden dışarıdan seslerini yükseltiyorlar'
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Zimbabwe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zimbabve, dolarla mücadele için 'altın para' bastı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:02 Beyaz Futbol'da efsane sunucunun yeniden kadroya katılacağı iddia edildi
12:02 Ekonomistlerden Fed iddiası! 2022 sonuna kadar ABD'de faiz yüzde 4'e kadar çıkabilir
12:00 Milyoner kadın, 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Hapisten çıkmak için kesenin ağzını açtı
11:52 Çoruh Nehri serinlemek isteyen genci hayattan kopardı
11:46 15 yaşında İngiltere'den kaçarak DEAŞ gelini olmuş! Genç kızın ibretlik sözleri dikkat çekti
11:31 1 yıldır küçük çocuğun zorla tutulduğu çöp evdeki Korece yazılarını kimin yazdığı ortaya çıktı
11:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in annesi koruma kararına tepki gösterdi: Ortalığı yakarım
11:13 Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında çarpıcı sözler: O makamlara layık oldukları için gelmediler
11:13 "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri bir bir tuttu! İşte 2022 kehanetleri
11:06 Trabzonspor'un verdiği ücreti beğenmeyen Anthony Nwakaeme pişman oldu! Bordo-mavililere haber yolladı ama nafile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 12:09:43. #1.11#
SON DAKİKA: Zimbabve, dolarla mücadele için "altın para" bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement