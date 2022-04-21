Zimbabve, elektrik tedariki için Zambiya'ya yöneliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Zimbabve, elektrik tedariki için Zambiya'ya yöneliyor

21.04.2022 15:48
Zimbabve, elektrik tedariki için Zambiya'ya yöneliyor

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'nin, komşusu Zambiya'dan elektrik ithalatını artırmak için çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'nin, komşusu Zambiya'dan elektrik ithalatını artırmak için çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Zimbabve Enerji Bakanı Soda Zhemu, ülkenin ana elektrik tedarikçilerinden Güney Afrika'da yaşanan elektrik arzı sorunu nedeniyle gerekli ilave enerjinin ithalatı için Zambiya ile müzakere etmeye hazırlandıklarını belirtti.

Ülke, en büyük elektrik santrali olan Hwange Elektrik Santrali'nde yaşanan arızalar nedeniyle halihazırda ciddi bir elektrik sorunuyla uğraşıyor.

Zimbabve, normalde elektrik ihtiyacının önemli bölümünü Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik'ten sağlıyor.

Bununla birlikte Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen elektrik arzı problemi, Zimbabve'yi yeni tedarik yolları aramaya zorluyor.

Zimbabve hükümeti ayrıca, Hwange Elektrik Santrali'nde devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla gelecek yıl itibarıyla elektrik üretim kapasitesini aylık 300 megavat artırmayı planlıyor.

YORUMLAR
500
Zimbabve'de Bağımsızlık Günü Kutlandı Zimbabve'de Bağımsızlık Günü Kutlandı Son dakika haberleri... Güney Afrika'da sel felaketi nedeniyle ulusal afet hali ilan edildi Son dakika haberleri... Güney Afrika'da sel felaketi nedeniyle ulusal afet hali ilan edildi

Togo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Zimbabwe, Zambiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zimbabve, elektrik tedariki için Zambiya'ya yöneliyor - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Dünyanın gözü zafer kutlaması yapan Putin'e çevrildi! Mariupol'ün ele geçirildiğini işte böyle öğrenmiş
15:38 Fener Rum Patrikhanesi'nde kutsama töreni! 10 yılda bir yapılan "miron" vaftiz yağı dünyadaki tüm Ortodoks kiliselerine gönderilecek
15:37 Prag'da evlenecek Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti nikah alışverişinde görüntülendi
15:24 Harkov'da ekmek almaya giden yaşlı adam füze saldırısında can verdi: Elinde kanlı ekmeğiyle bulundu
15:21 Yabancı uyruklu kadına şiddet uygulayıp araçtan atan taksici için İBB harekete geçti
15:14 Hüseyin Baş Suriyeli sığınmacılar meselesi hakkında konuştu: Bugün ülke olarak aptal puma sendromu yaşıyoruz
15:12 Kamboçyalı çiftçi timsahlara yem oldu! Süz havuzuna işerken dengesini kaybedip düşmüş
15:06 AK Parti İstanbul'da 2018'de aldığı oyların 9.6'sını kaybetti: Yüzde 33.1'e geriledi
15:06 Alex'den sonra 10 numara artık Arda Güler'e emanet!
14:47 Behzat Uygur takipçisini ifşa etti: 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 15:54:20. #1.12#
SON DAKİKA: Zimbabve, elektrik tedariki için Zambiya'ya yöneliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement