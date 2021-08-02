Zimbabve, Ensar'ul Sunna örgütüyle mücadelede Mozambik'e asker gönderecek - Son Dakika

Afrika ülkelerinden Zimbabve, sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırıları düzenleyen Ensar'ul Sunna örgütüne karşı Mozambik'e asker gönderme kararı aldı.

Zimbabve basınındaki habere göre, Savunma ve Savaş Gazileri Bakanı Oppah Muchinguri-Kashiri, 304 Zimbabve askerinin, Mozambik'te görev alacağını açıkladı.

Muchinguri-Kashiri, gönderilecek askerlerin Güney Afrika Kalkınma Topluluğunun (SADC) parçası olarak görev yapacağını belirtti.

Zimbabve'den başka Güney Afrika Cumhuriyeti, Ruanda ve Botsvana gibi Afrika ülkeleri de Mozambik'e destek için asker göndermişti.

Mozambik'te çatışmalar sürüyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna'ya yönelik askeri operasyonlar sürüyor.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, örgütün 4 yıl önce başlayan saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yerel halk, saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.