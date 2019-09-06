Zimbabve eski devlet başkanı mugabe hayatını kaybetti
1 saat önce
Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe, 95 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:21 Kaynak: DHA
Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe
, 95 yaşında hayatını kaybetti.
1980-1987 yılları arasında Zimbabve Başbakanı, 1987-2017 yılları arasında da Devlet Başkanı olarak görev yapmış olan Robert Mugabe, 2017 yılında yaşanan askeri darbe sonrası görevden ayrılmıştı.
Mugabe, bir süredir Singapur'da tedavi görüyordu.
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