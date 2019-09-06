Son Dakika Haberleri: Zimbabve eski devlet başkanı mugabe hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Zimbabve eski devlet başkanı mugabe hayatını kaybetti

1 saat önce

Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Zimbabve eski devlet başkanı mugabe hayatını kaybetti, System.String[]
Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe, 95 yaşında hayatını kaybetti.

1980-1987 yılları arasında Zimbabve Başbakanı, 1987-2017 yılları arasında da Devlet Başkanı olarak görev yapmış olan Robert Mugabe, 2017 yılında yaşanan askeri darbe sonrası görevden ayrılmıştı.

Mugabe, bir süredir Singapur'da tedavi görüyordu.


Robert Mugabe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe hayatını kaybetti
Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti Ek yerleştirmeye özel burs olanakları! 2 bin 500 TL veren var Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:40:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zimbabve eski devlet başkanı mugabe hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]