Son Dakika Haberleri: Zimbabve eski Devlet Başkanı Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti
BBC
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Zimbabve eski Devlet Başkanı Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti

22 dakika önce

Robert Mugabe, 2017'de görevini bırakmaya zorlanmadan önce dünyanın en yaşlı lideriydi.

Zimbabve eski Devlet Başkanı Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]

Zimbabve eski Devlet Başkanı Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti.

Mugabe 1980-1987 yılları arasında Zimbabve Başbakanı, 1987-2017 yılları arasında da Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı.

Mugabe, 2017'de görevini bırakmaya zorlandı. Görevini 93 yaşında bırakan eski Zimbabve lideri, istifa edene kadar dünyanın en yaşlı lideriydi.

Mugabe bir süredir Singapur'da tedavi görüyordu.

Robert Mugabe, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:14 
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