Son Dakika Haberleri: Zimbabve hükümeti, Mugabe'nin anıt kabirde gömülmesi önerisini ailenin itirazı üzerine iptal etti
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Zimbabve hükümeti, Mugabe'nin anıt kabirde gömülmesi önerisini ailenin itirazı üzerine iptal etti

1 saat önce

Zimbabve hükümeti, 6 Eylül’de ölen eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin ulusal mezarlıkta inşa edilecek anıt kabirde gömülmesi önerisini, ailenin karşı çıkması üzerine iptal etti.

Zimbabve hükümeti, Mugabe'nin anıt kabirde gömülmesi önerisini ailenin itirazı üzerine iptal etti, System.String[]

Zimbabve hükümeti, 6 Eylül'de ölen eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin, ulusal mezarlıkta inşa edilecek anıt kabirde gömülmesi önerisini, ailenin karşı çıkması üzerine iptal etti.


Hükümet, ailenin isteği üzerine 95 yaşında ölen Mugabe'nin doğduğu köy olan Zvimba'da toprağa verileceğini açıkladı. Yerel medya, Mugabe'nin aile arasında düzenlenecek törenle cumartesi günü toprağa verileceğini duyurdu.

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Robert Mugabe, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:45 
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