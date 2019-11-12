Son Dakika Haberleri: Zimbabve kuraklık nedeniyle yüzlerce vahşi hayvanı taşıyacak
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Zimbabve kuraklık nedeniyle yüzlerce vahşi hayvanı taşıyacak

7 saat önce

Zimbabve, kuraklık nedeniyle ölmeye başlayan yüzlerce vahşi hayvanı ülkenin başka bölgelerindeki parklara taşıyacak.

Zimbabve kuraklık nedeniyle yüzlerce vahşi hayvanı taşıyacak, System.String[]

Zimbabve, kuraklık nedeniyle ölmeye başlayan yüzlerce vahşi hayvanı ülkenin başka bölgelerindeki parklara taşıyacak.

Zimbabve Milli Parklar ve Vahşi Yaşam İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Save Vadisi Koruma Alanı'ndaki fil, impala ve bufalo gibi yüzlerce hayvan ülkenin diğer bölgelerindeki üç parka nakledilecek.

Toplu taşıma kapsamında 600 fil, 2 bin impala, 50 bufalo ve 40 zürafa başta olmak üzere çok sayıda hayvan, Chizarira Milli Parkı, Sapi Milli Parkı ve Mavuradonha Safari Alanı'na götürülecek.

200 fil telef oldu

Su ve yiyecek bulmak için halkın yaşadığı alanlara girmeye başladığı belirtilen hayvanların taşınması için yaklaşık 3 milyon dolar harcanması bekleniyor.

85 binlik fil nüfusuyla Botsvana'dan sonra dünyada en fazla fili barındıran ülkede şimdiye kadar 200 kadar fil kuraklık nedeniyle telef oldu.

Zimbabve'nin geçen ay su kuyuları açmak için 30 fil yavrusunu Çin'e satması tartışmalara yol açmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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