Son Dakika Haberleri: Zimbabve'nin eski devlet başkanı Mugabe için cenaze töreni: Stadyumun dörtte biri doldu
BBC
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Zimbabve'nin eski devlet başkanı Mugabe için cenaze töreni: Stadyumun dörtte biri doldu

15 dakika önce

Zimbabve'yi 37 yıl yönettikten sonra 2017'de istifaya zorlanan ve 93 yaşında görevi bırakan eski Devlet Başkanı Robert Mugabe için başkent Harare'deki ulusal stadyumda cezane töreni düzenlendi.

Zimbabve'nin eski devlet başkanı Mugabe için cenaze töreni: Stadyumun dörtte biri doldu, System.String[]

Zimbabve'yi 37 yıl yönettikten sonra 2017'de istifaya zorlanan ve 93 yaşında görevi bırakan eski Devlet Başkanı Robert Mugabe için başkent Harare'deki ulusal stadyumda cezane töreni düzenlendi.

6 Eylül'de tedavi gördüğü Singapur'da hayatını kaybeden Mugabe'nin cenaze törenin Afrikalı bazı liderler katılırken, Zimbabveliler 60 bin kapasiteli stadyumun ancak dörtte birini doldurdu.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ise törende "Anavatanımız ağlıyor" diye konuştu.

Törene katılan 10'dan fazla Afrikalı lider, Mugabe'den "bağımsızlık kahramanı" olarak bahsetti ve onun hayatını Zimbabve halkına adamış olduğunu söyledi.

Zimbabve'de ekonomik kriz yaşanıyor ve çoğu Zimbabveli yüksek enflasyon ve işsizlik rakamlarından, devrik lider Robert Mugabe'yi sorumlu tutuyor.

AFP'ye konuşan bir Harareli "Gittiği için mutluyuz, neden cenazesine gideyim? Artık onun hakkında hiçbir şey duymak istemiyoruz. O sorunlarımızın kaynağı" dedi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Mugabe'nin Pan-Afrikanizm savunucusu olduğunu ve Afrika'nın sorunlarının ancak Afrikalılar tarafından çözülebileceğine inandığını belirtti.

Törene katılanlar Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'yı ise, geçen ay ülkede yaşanan yabancı düşmanı şiddetten dolayı yuhaladı.

Ailesi Mugabe'nin bir ay içinde başkent Harare'deki "Ulusal Kahramanlar" mezarlığına defnedileceği belirtildi.

Robert Mugabe, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:44 
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