Zimbabve'nin eski lideri Mugabe milyonlarca dolar miras bıraktı

Zimbabve'de 6 Eylül'de hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin bıraktığı mirasın milyonlarca dolar olduğu bildirildi.

The Herald gazetesinin haberinde, serveti ülkede yıllarca tartışma konusu olan Mugabe'nin yerel bir bankada 10 milyon doları, başkent Harare'de 4 evi, 10 otomobili, 11 hektar arsası ve bir çiftliği olduğu belirtildi.

Haber, Mugabe'nin kızı Bona Chikowere'nin ekimde yüksek mahkemeye sunduğu listeye dayandırılarak hazırlandı. Chikowere, mahkemeden Mugabe'ye ait nakit ve taşınmazların aile adına kayıt altına alınmasını istedi.

Haberde, aile tarafından işletildiği ileri sürülen süt çiftlikleri yer almazken, Mugabe'ye ait bir vasiyetnamenin de bulunmadığı kaydedildi.

Ölümünden önce Mugabe'nin yurt içi ve yurt dışında 100 milyonlarca dolara tekabül eden mülkü olduğu ileri sürülmüştü.

Kıtlık ve ekonomik krizle mücadele eden Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Mugabe, 6 Eylül'de 95 yaşında hayatını kaybetmişti.

Mugabe, 2017'deki askeri müdahale sonucu 37 yıllık iktidarını kaybetmişti.