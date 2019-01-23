Zimbabve Ordusu, Protestoculara İşkence Yapmakla Suçlandı

Zimbabve İnsan Hakları Komisyonu, askerleri göstericilere işkence uygulamakla suçladı.
Zimbabve hükümeti geçtiğimiz hafta sonu, ülkede ekonomik krizin artmasıyla benzin fiyatının iki katına çıkacağını açıklamıştı. Hükümetin kararına tepki olarak gerçekleştirilen protestolarda güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 5 kişi hayatını kaybetmiş, 68 kişi yaralanmış, en az 200 kişi de gözaltına alınmıştı. Hükümet tarafından atanan insan hakları grubu, askerleri protestolarda işkence uygulamakla suçladı.
Başkent Harare'de uluslararası medya temsilcisi gazetecinin görgü tanıklarına dayanarak aktardığı bilgiye göre, göstericilerden 30'u askerler tarafından hırpalandığı ve şiddet gördü.
Zimbabve Cumhurbaşkanı
Emmerson Mnangagwa ise sivillere şiddete karşı hoşgörülü olmayacağı sözünü vermişti.
Göstericilere şiddet uygulandığı iddiaları
Zimbabve İnsan Hakları Komisyonu geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirilen gösterilerde gerçek mermi kullanılarak öldürülen en az 8 kişinin bulunduğunu iddia etmişti. Komisyon, Zimbabve Ulusal Ordusu'ndan ve Zimbabve Cumhuriyet Polisi'nden silahlı ve üniformalı görevlilerin göstericileri sistematik işkence yapmak sureti ile kışkırttığını belirtirken, işkencenin protestocuların yağmaladığı ve barikatlarla çevrelenen alanların yakınlarındaki protestocuları hedef alacak biçimde organize edildiğini aktarmıştı.
Komisyonun detaylı raporunda, güvenlik güçlerinin gece saatlerinde evlere girerek 11 yaşındaki erkek çocuklar da dahil olmak üzere erkekleri yere yatırarak dövdüğüne yönelik ifadeler bulunuyordu. Buna ek olarak raporda, ordunun sivillere şiddet uygulamasının göstericilerin hayatlarını kaybetmesine veya ciddi yaralar almasına sebep olduğu kaydedildi. Hükümetin şiddet eylemlerine devam ettiği belirtilirken, başka bir raporda da en az 12 kişinin öldürüldüğü, silahla yaralanan çok sayıda kişinin tedavi altına alındığı ifade edildi. - HARARE