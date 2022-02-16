Zimbabve, salgının başından bu yana kapalı olan kara sınırlarını açtı - Son Dakika

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve, Kovid-19 salgınının başından bu yana kapalı olan kara sınırlarını yeniden açtı.

Hükümetten yapılan açıklamada, vaka sayılarında görülen gerilemenin ardından tüm sınır kapılarından geçişlere izin verileceği ifade edildi.

Ülkeye giriş yapanların Kovid-19 aşı belgesi yahut negatif test sonucu ibraz etmesi gerektiğine yer verilen açıklamada, salgına karşı diğer önlemlerin sürdürüleceği aktarıldı.

Mart 2020'de sınırları tamamen kapatan Zimbabve, Aralık 2020'de sınırlardan sadece yük taşıyan kamyon ve tırların geçişine izin vermeye başlamıştı.

Sınır kapılarının kapanmasıyla Güney Afrika'yla bu ülke arasında iş yapan küçük tüccarlar zarara uğramıştı.

15 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar halkın yüzde 28'i en az bir doz aşı oldu.