Zimbabve'yi 37 yıl yöneten Mugabe için stadyumda düzenlenen cenaze töreninde izdiham yaşandı

Afrika ülkesi Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe için, 1980 yılında bağımsızlık yemini ettiği Rufaro Stadı'nda bir cenaze töreni düzenlendi. Stadyumu dolduran Zimbabveliler danslar ve gözyaşları arasında Mugabe'yi uğurladı, kalabalık arasında izdiham yaşandı.