Son Dakika Haberleri: Zimbabve'yi 37 yıl yöneten Mugabe için stadyumda düzenlenen cenaze töreninde izdiham yaşandı
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Zimbabve'yi 37 yıl yöneten Mugabe için stadyumda düzenlenen cenaze töreninde izdiham yaşandı

48 dakika önce

Afrika ülkesi Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe için, 1980 yılında bağımsızlık yemini ettiği Rufaro Stadı'nda bir cenaze töreni düzenlendi.

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Afrika ülkesi Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe için, 1980 yılında bağımsızlık yemini ettiği Rufaro Stadı'nda bir cenaze töreni düzenlendi. Stadyumu dolduran Zimbabveliler danslar ve gözyaşları arasında Mugabe'yi uğurladı, kalabalık arasında izdiham yaşandı.

Zimbabve'yi 37 yıl yöneten Mugabe için stadyumda düzenlenen cenaze töreninde izdiham yaşandı

Robert Mugabe, Afrika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:33 
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