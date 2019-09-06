Son Dakika Haberleri: Zimbabve'yi 37 yıl yöneten Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti
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Zimbabve'yi 37 yıl yöneten Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti

1 saat önce

Afrika ülkesi Zimbabve’nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti. Afrikalı lider, 1980’den beri başbakan ve devlet başkanı vasıflarıyla toplam 37 yıl boyunca Zimbabve’yi yönetmiş, 2017'de de istifaya zorlanmıştı

Zimbabve'yi 37 yıl yöneten Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]

Afrika ülkesi Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti.


Son yıllarında hastalıkla mücadele eden Mugabe tedavisi için gittiği Singapur'da öldü.

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Robert Mugabe, Afrika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:24 
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