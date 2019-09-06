Zimbabve'yi 37 yıl yöneten Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti
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Afrika ülkesi Zimbabve’nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti. Afrikalı lider, 1980’den beri başbakan ve devlet başkanı vasıflarıyla toplam 37 yıl boyunca Zimbabve’yi yönetmiş, 2017'de de istifaya zorlanmıştı
Afrika ülkesi Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti.
Son yıllarında hastalıkla mücadele eden Mugabe tedavisi için gittiği Singapur'da öldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:24
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