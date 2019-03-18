Son Dakika Haberleri: Zimbabve'yi Vuran Kasırgada Ölü Sayısı 64'e Yükseldi

Zimbabve'yi Vuran Kasırgada Ölü Sayısı 64'e Yükseldi

51 dakika önce

- Zimbabve'yi vuran kasırgada ölü sayısı 64'e yükseldiHARARE - Zimbabve'nin güneyinde etkili olan Idai kasırgası sebebiyle en az 64 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Zimbabve'yi Vuran Kasırgada Ölü Sayısı 64'e Yükseldi, System.String[]
- Zimbabve'yi vuran kasırgada ölü sayısı 64'e yükseldi

HARARE - Zimbabve'nin güneyinde etkili olan Idai kasırgası sebebiyle en az 64 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Zimbabve'yi vuran Idai Kasırgası'nın ülkenin güneyinde etkili olduğu ve kasırga sonucunda en az 64 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede en az 100 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Sel nedeniyle onlarca evin yıkıldığı bölgede kötü hava şartlarının kurtarma çalışmalarını yavaşlattığı belirtildi.
Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa kurtarma operasyonlarının sürdüğünü belirterek kasırga sebebiyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:10 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp Olan Alzheimer Hastası Donmuş Bir Vaziyette Bulundu Eşini Öldürdü, Cesediyle Saatlerce Dolaşıp Polise Teslim Oldu Bedensel Engelli Kuruyemişçiyi, Önce Bıçakladı Sonra Boğazını Kesti Formula 1 Yarış Direktörü Charlie Whiting Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 15:01:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zimbabve'yi Vuran Kasırgada Ölü Sayısı 64'e Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]