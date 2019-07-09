Son Dakika Haberleri: Zimbabveli ana muhalefet lideri, vatana ihanetten suçlanıyor
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Zimbabveli ana muhalefet lideri, vatana ihanetten suçlanıyor

1 saat önce

Zimbabve'de ana muhalefetteki Demokratik Değişim Hareketi (MDC) Genel Başkan Yardımcısı Job Sikhala, vatana ihanetle suçlanıyor.

Zimbabveli ana muhalefet lideri, vatana ihanetten suçlanıyor, System.String[]
Zimbabve'de ana muhalefetteki Demokratik Değişim Hareketi (MDC) Genel Başkan Yardımcısı Job Sikhala, vatana ihanetle suçlanıyor.

Zimbabve'nin ana muhalefet partisi Demokratik Değişim Hareketi (MDC) Genel Başkan Yardımcısı Job Sikhala, geçtiğimiz gün partisinin Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'yı iktidardan düşüreceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerine Zimbabve makamları, Sikhala'ya karşı vatana ihanet suçlamasıyla soruşturma açtı. Zimbabve İnsan Hakları Avukatları Birliği avukatlarından Obey Shava, "Polise ifade veren Sikhala, seçilmiş bir hükumeti devirmekle suçlanıyor" açıklamasında bulundu.

Zimbabve yasalarına göre, vatana ihanetten suçlu bulunanlar idam cezasına çarptırılabiliyor. - HARARE
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:43 Kaynak: İHA
Politika
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