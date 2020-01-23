Zimbabveli doktorlar, iş insanın yardım önerisi üzerine grevi sonlandırdı - Son Dakika
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Zimbabveli doktorlar, iş insanın yardım önerisi üzerine grevi sonlandırdı

6 saat önce

Zimbabve'de doktorlar, İngiltere'de yaşayan Zimbabveli milyarder iş insanı ve hayırsever Strive Masiyiwa'nın yardım önerisi üzerine yaklaşık 4 aydır yaptıkları grevi sonlandırma kararı aldı.

Zimbabveli doktorlar, iş insanın yardım önerisi üzerine grevi sonlandırdı, System.String[]

Zimbabve'de doktorlar, İngiltere'de yaşayan Zimbabveli milyarder iş insanı ve hayırsever Strive Masiyiwa'nın yardım önerisi üzerine yaklaşık 4 aydır yaptıkları grevi sonlandırma kararı aldı.

Zimbabve Hastanesi Doktorlar Birliği (ZHDA) tarafından yapılan açıklamada, iş insanı Masiyiwa'nın, gelecek 6 ay içinde grev yapılmaması şartıyla kıdemlerine göre doktorlara 300 ila 600 dolar yardım önerdiği belirtildi.

Yardım teklifinin kabul edildiği bildirilen açıklamada, bu kapsamda yüksek enflasyon, kötü çalışma koşulları ve düşük maaşlar nedeniyle 4 aydır sürdürülen grevin de sonlandırıldığı ifade edildi.

Ekonomik kriz ve enflasyonla mücadele eden ülkedeki doktorlar, yaklaşık 200 dolar maaş alıyor.

İngiltere merkezli telekomünikasyon, medya ve teknoloji şirketi Econet Wireless'ın kurucusu Masiyima'nın 1 milyar dolardan fazla mal varlığı olduğu tahmin ediliyor.

İş insanı Masiyima, Zimbabve, Güney Afrika, Burundi ve Lesotho başta olmak üzere ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele eden ülkelerde yaptığı yardım çalışmalarıyla biliniyor.

İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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