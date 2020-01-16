Zimbabveli piskopos, devleti 700 bin dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Zimbabve'de bir piskopos, okul yaptırmak için bankadan aldığı 700 bin dolarlık kredi üzerinden devleti dolandırdığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Zimbabve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ZACC), Piskopos Erik Ruwona'nın 2016'da okul yaptırmak için devlete ait bankadan aldığı 700 bin dolarlık krediyi kendi çıkarları için kullandığı gerekçesiyle tutuklandığını duyurdu.

Piskopos Ruwona, görev yaptığı okuldaki öğrencilere yüksek fiyatla kitap satmaya çalışmakla da suçlanıyor.

Öte yandan Ruwona ile devleti dolandırdığı gerekçesiyle 3 kişi daha tutuklandı.

Ruwona, Zimbabve'nin en fazla nüfusa sahip bölgelerinden Manicaland'da 2015'ten beri piskopos olarak görev yapıyordu.

Uluslararası Şeffaflık Derneğine göre, 2018 yolsuzluk verileri kapsamında Zimbabve 180 ülke arasında 160'ıncı sırada yer alıyor.