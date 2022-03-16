Zimbabveli STK, ABD yaptırımlarını Güney Afrika mahkemesine taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Zimbabveli STK, ABD yaptırımlarını Güney Afrika mahkemesine taşıdı

16.03.2022 22:21
Zimbabveli STK, ABD yaptırımlarını Güney Afrika mahkemesine taşıdı

Zimbabve'de bir sivil toplum kuruluşu, ABD'nin 2003'ten bu yana Zimbabveli bazı kişi ve kuruluşlara uyguladığı yaptırımların yasa dışı olduğu gerekçesiyle, konuyu Güney Afrika mahkemesine taşıdı.

Zimbabve'de bir sivil toplum kuruluşu, ABD'nin 2003'ten bu yana Zimbabveli bazı kişi ve kuruluşlara uyguladığı yaptırımların yasa dışı olduğu gerekçesiyle, konuyu Güney Afrika mahkemesine taşıdı.

Zimbabve Yaptırım Karşıtı Hareket (ZASM) isimli sivil toplum örgütü, ABD'nin yaptırımlarının yasa ve insanlık dışı olduğu gerekçesiyle, ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD hükümetine ve bazı Amerikan finans kuruluşlarına Güney Afrika mahkemesinde dava açtıklarını açıkladı.

ZASM Başkanı Rutendo Matinyarare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Zimbabve'ye yönelik yaptırımlarının en çok Güney Afrika bankaları üzerinden uygulanması nedeniyle, konuyu doğrudan Güney Afrika yargısına taşıdıklarını belirtti.

Matinyarare, Güney Afrika'nın, Zimbabve'nin en önemli ticari ortağı ve komşusu olduğunu hatırlatarak, Güney Afrika finans kuruluşlarının bu yaptırımlara riayet etmesinin Zimbabvelileri son derece olumsuz etkilediğini kaydetti.

Güney Afrika yargısının bu yaptırımların yasa dışı olduğunu kabul etmesinin bu açıdan son derece önemli olduğunu vurgulayan Matinyarare, "Mahkeme, Güney Afrikalı şirketler, bankalar ve finans kuruluşları üzerinden uygulanan bu yaptırımı yasaklayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Matinyarare, Zimbabve'nin 1998'de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni Ruanda işgalinden kurtarmasının, ABD'nin iddia ettiğinin aksine ülkesine uygulanan yaptırımların esas nedeni olduğunu iddia ederek, "Yaptırımların ikinci nedeni ise toprak reformuyla, toprakların beyaz çiftçilerden alınarak siyahilere verilmesiydi." diye konuştu.

Yaptırımların, finanstan yazılıma, ticaretten altyapı yatırımlarına kadar, Zimbabve'yi ve halkını 20 yıldır çok zor durumda bıraktığını aktaran Matinyarare, "Yaptırımlar nedeniyle iş bulamayan 3 milyon Zimbabveli, yerlerinden olarak komşu ülkelere iltica etmek zorunda kaldı." dedi.

ABD'nin Zimbabve yaptırımları

ABD'nin yaptırım listesinde, 1980'den beri iktidarda olan Zimbabve Afrika Ulusal Birliği - Yurtsever Cephe'nin (ZANU-PF) bazı önde gelen üyelerini ve Zimbabveli finans kuruluşlarını da içeren 140 Zimbabveli kişi ve kuruluş bulunuyor.

Başkan Biden, 3 Mart'ta ABD'nin Zimbabve'ye yönelik yaptırımlarının uzatıldığını açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) de 19 Şubat'ta Zimbabve'nin devlete ait silah şirketine karşı silah ambargosunu yenilemiş ve bazı üst düzey hükümet yetkililerine yönelik seyahat yasaklarının devam ettirilmesi ve mal varlıklarının dondurulması kararı almıştı.

YORUMLAR
500
Güney Afrika'da muhalefetten hükümete, işsizlik rakamlarını açıklama çağrısı Güney Afrika'da muhalefetten hükümete, işsizlik rakamlarını açıklama çağrısı

Avrupa Birliği, Güney Afrika, Zimbabwe, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zimbabveli STK, ABD yaptırımlarını Güney Afrika mahkemesine taşıdı - Son Dakika


Son Dakika
21:59 Galatasaray-Barcelona maçı 123 ülkede canlı yayınlanacak! Tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'nda olacak
21:43 FED faiz kararını açıkladı! Peki, dolar nasıl etkilendi?
21:25 İki liderden önemli diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi
21:18 Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı
21:16 Barcelona bu sefer farklı konuşuyor: Bakalım yarın neler olacak
20:46 Fenerbahçe kalesini koruyacak yeni isim belli oldu! Berke'nin yerine Sinan Bolat gelecek
20:42 Ukrayna'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro salonu bombalandı! Ajanslar "acil" koduyla verdi
20:40 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi
20:26 ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama: Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle birlikte Putin'e baskılarımıza devam edeceğiz
19:52 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın planının başarısız olduğunu belirtti: Rus ordusu gücünün yüzde 40'ını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 22:28:20. #1.11#
SON DAKİKA: Zimbabveli STK, ABD yaptırımlarını Güney Afrika mahkemesine taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement