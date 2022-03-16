Zimbabveli STK, ABD yaptırımlarını Güney Afrika mahkemesine taşıdı - Son Dakika

Zimbabve'de bir sivil toplum kuruluşu, ABD'nin 2003'ten bu yana Zimbabveli bazı kişi ve kuruluşlara uyguladığı yaptırımların yasa dışı olduğu gerekçesiyle, konuyu Güney Afrika mahkemesine taşıdı.

Zimbabve Yaptırım Karşıtı Hareket (ZASM) isimli sivil toplum örgütü, ABD'nin yaptırımlarının yasa ve insanlık dışı olduğu gerekçesiyle, ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD hükümetine ve bazı Amerikan finans kuruluşlarına Güney Afrika mahkemesinde dava açtıklarını açıkladı.

ZASM Başkanı Rutendo Matinyarare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Zimbabve'ye yönelik yaptırımlarının en çok Güney Afrika bankaları üzerinden uygulanması nedeniyle, konuyu doğrudan Güney Afrika yargısına taşıdıklarını belirtti.

Matinyarare, Güney Afrika'nın, Zimbabve'nin en önemli ticari ortağı ve komşusu olduğunu hatırlatarak, Güney Afrika finans kuruluşlarının bu yaptırımlara riayet etmesinin Zimbabvelileri son derece olumsuz etkilediğini kaydetti.

Güney Afrika yargısının bu yaptırımların yasa dışı olduğunu kabul etmesinin bu açıdan son derece önemli olduğunu vurgulayan Matinyarare, "Mahkeme, Güney Afrikalı şirketler, bankalar ve finans kuruluşları üzerinden uygulanan bu yaptırımı yasaklayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Matinyarare, Zimbabve'nin 1998'de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni Ruanda işgalinden kurtarmasının, ABD'nin iddia ettiğinin aksine ülkesine uygulanan yaptırımların esas nedeni olduğunu iddia ederek, "Yaptırımların ikinci nedeni ise toprak reformuyla, toprakların beyaz çiftçilerden alınarak siyahilere verilmesiydi." diye konuştu.

Yaptırımların, finanstan yazılıma, ticaretten altyapı yatırımlarına kadar, Zimbabve'yi ve halkını 20 yıldır çok zor durumda bıraktığını aktaran Matinyarare, "Yaptırımlar nedeniyle iş bulamayan 3 milyon Zimbabveli, yerlerinden olarak komşu ülkelere iltica etmek zorunda kaldı." dedi.

ABD'nin Zimbabve yaptırımları

ABD'nin yaptırım listesinde, 1980'den beri iktidarda olan Zimbabve Afrika Ulusal Birliği - Yurtsever Cephe'nin (ZANU-PF) bazı önde gelen üyelerini ve Zimbabveli finans kuruluşlarını da içeren 140 Zimbabveli kişi ve kuruluş bulunuyor.

Başkan Biden, 3 Mart'ta ABD'nin Zimbabve'ye yönelik yaptırımlarının uzatıldığını açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) de 19 Şubat'ta Zimbabve'nin devlete ait silah şirketine karşı silah ambargosunu yenilemiş ve bazı üst düzey hükümet yetkililerine yönelik seyahat yasaklarının devam ettirilmesi ve mal varlıklarının dondurulması kararı almıştı.